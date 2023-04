Edward Still neemt ondanks behoud in 1A afscheid van Eupen

Edward Still is volgend seizoen niet langer de coach van Eupen, dat zich zondagavond op de slotspeeldag van de reguliere competitie ondanks een zware 7-0 pandoering op het veld van landskampioen Club Brugge wist te handhaven in de Jupiler Pro League. Dat maakte club bekend in een persmededeling.

“In onderling overleg zijn KAS Eupen en Edward Still overeengekomen hun contract voor het komende seizoen niet te verlengen”, zo klonk het in de mededeling.

Na 17 wedstrijden -waarin hij 12 punten pakte- komt er een einde aan de samenwerking tussen de 32-jarige trainer en de eersteklasser. Still nam midden november vorig jaar over van Bernd Storck en wist zijn eerste match, tegen Seraing, meteen te winnen. Daarna bleef Eupen kwakkelen en het speelde met vuur door op de slotspeeldag met 1-5 te verliezen van de grote concurrent in de degradatiestrijd, Zulte Waregem. Doordat Essevee op de slotspeeldag van Cercle Brugge verloor, handhaafde Eupen zich alsnog in de Jupiler Pro League.

Zondag, na de 7-0 nederlaag bij Club Brugge, had Still gezegd dat hij openstond voor een langere samenwerking met AS Eupen. Maar de gesprekken vandaag leidden tot een afscheid.