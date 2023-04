Dansstudio Crescendo uit Bree treedt morgen op voor Koningin Mathilde in Koninklijk Paleis. — © TV Limburg

Dansstudio Crescendo geeft morgen een optreden in het Koninklijk Paleis in Brussel. Naar jaarlijkse gewoonte wordt daar de Koningin Mathildeprijs uitgereikt voor het beste jongerenproject in België. De dansstudio uit Bree werd geselecteerd om er een dansact uit te voeren op het krappe podium en zelfs tussen het publiek. Speciaal voor Koningin Mathilde hebben ze drie verschillende dansstijlen gecombineerd tot één unieke choreografie.