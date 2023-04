STVV sluit seizoen af met barbecue en mooie woorden van CEO Tateishi

Geen trainingen meer bij STVV deze week. Dinsdagmiddag kwam de kern een laatste keer samen aan het oefencomplex in de Sint-Jansstraat. De groep werd getrakteerd op een lekkere barbecue.

Technisch directeur Andre Pinto en brand manager Bert Stas, die de bezoekersaantallen aan de Tiensesteenweg langzaam maar zeker weer wat zag stijgen, namen het woord. Stas bedankte daarvoor ook de huidige spelersgroep. Zelfs CEO Takayuki Tateishi, die meestal op de achtergrond blijft, gaf een speech. Tateishi bedankte alle afscheidnemende Kanaries voor hun geweldige inzet het afgelopen seizoen. De Japanse baas beloofde de carrières van ieder individu te blijven volgen. Verder benadrukte Tateishi het 100-jarige bestaan dat voor de deur staat in Sint-Truiden. Dat het een jaar vol feest- en sportieve vreugde moet worden, is wel duidelijk. Tateishi ging nadien gewillig op de foto met Bernd Hollerbach en Andre Pinto.

Wanneer de voorbereidingen op het nieuwe seizoen starten is nog onduidelijk. Alles hangt af van de nieuwe trainer, van wie gezegd werd dat hij in de maand april bekendgemaakt zou worden. Begin mei lijkt intussen een meer realistische datum. De spelers die op post blijven zullen sowieso begin juni hervatten met hun medische en fysieke testen in Sint-Truiden, Leuven en Diepenbeek. Tot dan: vakantie!