De Roze Mars laat je in mei niet alleen ‘lekker’, maar ook ‘gekker’ stappen

Dit jaar pakt de organisatie het net iets anders aan. Pink Ribbon focust voor deze editie op manieren om je wandelmotivatie hoog te houden. Door de Tiktok-trend ‘Hot Girl Walk’ in de kijker te zetten bijvoorbeeld. Daarbij ga je niet enkel dagelijks wandelen, maar doe je dat in een outfit waarin jij je knap voelt, met opgeheven hoofd en de borst vooruit. Bovendien focus je tijdens het wandelen op positieve zaken.

Niet getreurd voor wie zich een keertje niet zo ‘hot’ voelt. Dan kan je volgens Pink Ribbon ook gewoon kiezen voor de ‘Silly Walk’. Want stappen als een lekker ding is niet het enige wat corona ons gebracht heeft. Ook de silly walks werden een ding. Voor wie de sketch van Monty Python, met John Cleese en Michael Palin, niet kent: die draait rond het fictieve ‘Ministry of Silly Walks’, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onnozele loopjes met overheidssubsidies. Het loopje van Cleese werd wereldberoemd. Tijdens corona plaatste een Amerikaanse familie een bordje op de stoep: U betreedt nu de zone van het Ministerie van Dwaze Loopjes. Begin onmiddellijk raar te wandelen, stond erop. En voorbijgangers lieten zich volledig gaan: benen werden hoog in de lucht gegooid, mensen deden diepe lunges of ‘walkten’ als een ‘Egyptian’. Het Instagramaccount ging viraal en mensen uit de buurt waren dankbaar voor het beetje lichtheid in het dagelijkse leven. Het is trouwens wetenschappelijk onderzocht: wie het loopje van Cleese kopieert, compleet met bizarre kniebuigingen, zou dagelijks zo’n 100 calorieën extra verbranden.

Zin om mee te wandelen met de Pink Walk? Weet dat je kilometers en geld kan verzamelen voor de borstkankerorganisatie, maar de bedoeling is vooral ook dat je er zelf gezonder van wordt. Schrijf je in op pink-ribbon.be.