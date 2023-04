Leerlingen Musart palmen Luchtfabriek in met kunstwerken en muziek

Heusden-Zolder

Na een aantal moeilijke coronajaren konden de leerlingen van Musart eindelijk weer voluit hun artistieke talenten tonen. Musart, de kunstencampus van Kindsheid Jesu in Hasseltk, organiseerde in het weekend van 21 en 22 april een groot artistiek project in de Luchtfabriek en CC De Muze. “Een jaar lang repeteerden en creëerden de leerlingen tal van kunstwerken en muziekwerken”, aldus Werner Geboers, projectcoördinator bij Musart. “Dit kwam allemaal samen in een grote tentoonstelling in de Luchtfabriek en aansluitend een bijzonder knap muziekoptreden in De Muze. Volgend jaar start Musart ook met een afdeling Woordkunst-Drama om zo de kunstencampus te vervolledigen.” De tentoonstelling in de Luchtfabriek is nog te bezichtigen tot 30 april in de Luchtfabriek. (zb)