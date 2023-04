GETEST. Het natuurlijke alternatief voor shampoo: “De geur is zo intens, dat ik even naar adem moet happen”

Geen vloeibare shampoo met chemicaliën maar wel een oeroude kruidenmix in poedervorm om je haren te wassen: dat is wat het Belgische merk ‘Als je haar maar goed zit’ promoot. Niet alleen heb je nadien een propere coupe, ook geef je je haar een welverdiende ‘detoxvakantie’. Kers op de taart? Na verloop van tijd zou je je haar minder moeten wassen. Maar klopt dat ook of kiezen we toch weer voor onze vertrouwde shampoo? Onze redactrices testen het uit.