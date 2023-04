Aderlating voor Arsenal: William Saliba raakt niet tijdig fit voor clash tegen Man City

Arsenal zal morgen in de cruciale wedstrijd tegen Manchester City op de 33e speeldag in de Premier League nog geen beroep kunnen doen op William Saliba. De verdediger is nog steeds niet hersteld van zijn rugblessure, zo bevestigde coach Mikel Arteta vandaag op zijn persconferentie.

“We zien voorlopig helaas geen verbetering. We blijven afwachten en hopen, maar intussen is er wel weer een week voorbij waarin hij niet heeft kunnen meetrainen met de groep”, zo vertelde de coach van de Gunners.

Volgens diverse Engelse media zou Saliba zelfs een kruis over het volledige resterende seizoen mogen trekken. Arteta wilde dit gerucht noch bevestigen, noch ontkennen. “Voorlopig moeten we het zonder hem doen. We bereiden ons voor op deze wedstrijd zonder hem en ook de volgende komt waarschijnlijk te vroeg. We moeten het van week tot week bekijken”, aldus de Spanjaard.

Saliba raakte in maart geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Sporting Lissabon in de achtste finales van de Europa League. De 22-jarige Fransman is dit seizoen een vaste waarde in de defensie van Arsenal. Zijn afwezigheid betekent dan ook een grote aderlating voor de Gunners met het oog op de slotfase van de titelstrijd. Met Saliba pakte Arsenal 2,4 punten en slikte het gemiddeld 0,9 doelpunten per wedstrijd. Zonder hem zitten de Londenaren aan een gemiddelde van 1,8 punten en 1,8 tegendoelpunten per wedstrijd.

Arsenal staat, met nog zes wedstrijden te gaan, aan kop in de Premier League met 75 punten. Manchester City volgt met 70 punten op de tweede plaats, maar telt twee wedstrijden minder en heeft het dus in eigen handen.