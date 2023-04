Nog geen akkoord in de maak: toelating van vuurpijlen in voetbalstadions is nog niet voor meteen

Pyrotechnisch materiaal in voetbalstadions is geen uitzondering — © JEFFREY GAENS

Het leek al een waanzinnig voorstel en nu blijkt het ook veel tegenkanting te krijgen. De toelating om fans onder bepaalde omstandigheden vuurpijlen in een voetbalstadion te laten afschieten is nog niet voor meteen. En komt er misschien nooit.

Drie weken geleden lanceerde de Pro League, de verzameling van profclubs, het voorstel om onder bepaalde omstandigheden vuurwerk in de voetbalstadions toe te laten. Het gaat daarover in gesprek met het Annelies Verlinden (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken. Een akkoord is er nog lang niet. De specialisten van de Stichting Brandwonden huiveren bij de gedachte alleen al.

Als Binnenlandse Zaken groen licht geeft, wil de Pro League volgend seizoen met het project starten. Het gaat gepaard met een hele resem voorwaarden. Het vuurwerk zou niet gebruikt mogen worden tijdens wedstrijden en zou enkel toegelaten zijn in bepaalde zones zonder publiek. Enkel meerderjarige supporters zouden het vuurwerk mogen afsteken en die fans moeten bij de brandweer een opleiding volgen.

Verontwaardiging

Niet alleen de publieke opinie reageerde verontwaardigd. Ook de ultra’s, de fanatieke supporters die verantwoordelijk zijn voor het afsteken van het vuurwerk, waren in hun reacties het idee van gecontroleerd vuurwerk afsteken niet genegen. Minister Annelies Verlinden, dinsdag op bezoek bij de Stichting Brandwonden in Wezembeek-Oppem, bevestigt dat er gesprekken aan de gang zijn met de Pro League.

De brandweer moet speciaal uitrukken om vuurpijlen van het veld te verwijderen. — © JEFFREY GAENS

“Maar we hebben nog geen concreet pilootproject van de Pro League ontvangen”, aldus Verlinden. “Ik wil wel onderstrepen dat voor mij de veiligheid van de burgers, in dit geval de voetballiefhebbers, altijd voorop staat. Ik heb alle begrip voor de sfeerbeleving in de stadions, maar we willen de fans met een gerust hart naar het voetbal laten gaan.”

“We hebben een principevoorstel op tafel gelegd waar we nu in alle sereniteit en constructief over praten”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

De Pro League heeft dus nog wat werk als ze volgend seizoen met het proefproject wil starten. Voor de Stichting Brandwonden, die jaarlijks honderden slachtoffers van vuurwerk behandelen, is het duidelijk.

Het durft wel eens uit de hand lopen. — © JEFFREY GAENS

“Het verbod op gebruik van pyrotechnisch materiaal door individuen in het voetbalstadion moet gehandhaafd blijven”, zegt Stefaan Lauwaert, nazorgcoördinator bij de Stichting Brandwonden. “Er zijn jaarlijks te veel slachtoffers door het gebruik van vuurwerk en vuurpijlen in de stadions. 31 slachtoffers in 2020, 38 in 2021 en 43, van wie vier zwaargewonden, in 2022. Het kan niet dat niet-professionelen zich bezighouden met zoiets gevaarlijks als vuurwerk. We zijn niet tegen beleving in de voetbalstadions en voor clubs als Standard en Charleroi lijkt het zelfs onontbeerlijk maar het moet altijd door professionals gebeuren. De Pro League spreekt over een opleiding voor sommige van de fans, maar we informeerden bij de brandweer en dat is iets waar ze niet kunnen aan beginnen. Op een halve dag ben je geen professionele vuurwerkafsteker.”

Ultra’s voor of tegen?

Zijn de ultra’s het idee nu genegen of niet? “We hebben met hen gepraat en dat was precies zoals zij het zagen: in een hoek van het stadion waar geen volk is, moet het kunnen”, aldus Pro League-woordvoerder Van Bever. Bij de Stichting Brandwonden denkt men daar anders over. “De eerste reacties van de ultra’s waren dat ze dat niet zagen zitten”, aldus nog Lauwaert. “Een klein deel van de voetbalfans is er net op uit om de regels zo veel mogelijk te overtreden. Om dan in een hoekje van het stadion onder begeleiding en zonder volk in de buurt vuurwerk te gaan afsteken, dat past niet in dat plaatje.”

Er worden alternatieven gezocht voor de zogenaamde beleving. — © JEFFREY GAENS

Alternatieven zoals lichtshows en het zogenaamde ‘koud vuurwerk’ zijn alternatieven die wel kunnen besproken worden. De Stichting Brandwonden start in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken alvast een project op om te onderzoeken in welke mate gebruik van pyrotechnisch materiaal in het voetbalmilieu te tolereren is. Daartoe behoort een preventie- en sensibiliseringscampagne. Maar alles gebeurt onder het motto dat het gebruik van pyrotechnisch materiaal door individuen in een voetbalstadion uit den boze is.

