Biebloboom helpt kinderen leuke boeken vinden in de bieb van Herk-de-Stad

Herk-de-Stad

Voor kinderen is het nu nog leuker om de bibliotheek te bezoeken. De bibliotheek heeft immers een biebloboom ‘geplant’, die de kinderen helpt en uitdaagt om een boek in hun interessesfeer te vinden. “Bieblo is bestemd voor lezers tussen 6 en 14 jaar”, legt Tinne Coenen van de bibliotheek van Herk-de-Stad uit. “Aan de boom vinden ze tablets. Op de tablet kunnen ze thema’s ingeven die hen in boeken boeien. Denk maar aan onderwerpen als fantasie, avontuur of nog vriendschap. De tablets geven hen meteen een selectie van acht boeken die binnen die binnen die thema’s passen. De kinderen kunnen dan meteen in de bieb naar die boeken op zoek gaan.” De biebloboom is gemaakt door medewerkers van de technische dienst van de stad. (lw)