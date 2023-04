Luca Brecel zakt weg na straffe start tegen titelverdediger Ronnie O’Sullivan

Ondanks een heel knappe start is Luca Brecel op achtervolgen aangewezen in zijn eerste WK-kwartfinale tegen Ronnie O’Sullivan. Na de eerste van drie sessies leidt de titelverdediger met 2-6.

Het verschil in ervaring is natuurlijk enorm: jubilaris Ronnie O’Sullivan begon dinsdagochtend aan zijn 100ste match in het Crucible, Luca Brecel aan zijn achtste. Een maand nadat Brecel geboren werd, stond The Rocket al voor de derde keer aan tafel in Sheffield. Dit jaar is hij voor de 31ste keer op rij van de partij, daarmee laat hij Steve Davis achter zich als recordhouder.

Beloond voor lef

Maar ook Brecel heeft met drie rankingtitels op zak de nodige ervaring opgebouwd. Hij toonde in het openingsframe dat hij zich niet langer laat afschrikken door het speciale sfeertje in het Crucible. Met een 93-break opende hij de debatten en ook het antwoord op de gelijkmaker van O’Sullivan was indrukwekkend. Brecel sukkelde uit positie maar herpakte zich met een gedurfde long potop geel om met een 68-break weer op voorsprong te komen (2-1).

O’Sullivan: vijf op een rij

O’Sullivan was niet van zijn melk maar wel op zijn hoede. Hij haalde de teugels nog iets strakker aan en strafte elk foutje van zijn tegenstrever genadeloos af. Zo werd de rest van de voormiddag een afknapper voor Luca Brecel, die de volgende vijf frames verloor. Vooral het zevende frame, dat altijd de 3-4 had moeten opleveren, zal nog wel even door zijn hoofd spoken. Brecel miste niet alleen onbegrijpelijk een poepsimpele blauwe bal in het begin van frame, hij vergat ook een blunder van zijn tegenstrever af te straffen in het slot. De 28-jarige Maaslander zag de beslissende roze bal op de rand van de pocket blijven liggen en start dinsdagavond de tweede sessie met een 2-6-achterstand.

Luca Brecel-Ronnie O’Sullivan 2-6 (tussenstand, best of 25). Framescores: 93(93)-11, 0-116(56, 51), 80(68)-4, 19-85, 23-73(59), 0-128(128), 52-65,