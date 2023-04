Ex-doelman Maurice Houtmeyers prins carnaval in woonzorgcentrum Zelem

Halen

Maurice Houtmeyers, voormalig doelman van voetbalclub FC Beringen, blijft ook na zijn sportcarrière hoge ogen gooien. In woonzorgcentrum Sint-Lambertus’ Buren in Zelem, waar hij nu woont, is hij verkozen tot prins carnaval 2023. Samen met hem werd Maria Peeters tot prinses carnaval gekroond. Als prins voelt Maurice zich de koning te rijk: “Iedereen die dat wenste kon zich kandidaat stellen om prins of prinses carnaval te worden”, vertelt Maurice. “Ik wilde dat graag doen. Het carnavalsfeest werd helemaal compleet toen de prins en prinses het bezoek kregen van Pierre Reydams en zijn gevolg van de Halense Ridders van de Kromme Elleboog. Pierre is drie keer prins en dus keizer.” (lw)