Ondanks knappe start zit Luca Brecel in vieze papieren tegen Ronnie O’Sullivan: 6-2

Na de eerste van drie sessies van hun kwartfinale staat het tussen Luca Brecel en zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan 6-2 in het voordeel van de Engelsman. Onze landgenoot kwam in een knappe beginfase 1-0 en 2-1 voor, maar daarna pakte The Rocket vijf frames op rij. Jammer, want er had meer ingezeten voor onze landgenoot, die zich op te veel foutjes liet betrappen. Hun tweede sessie staat vanavond om 20 uur gepland. Aan Brecel om terug te knokken.

Luca Brecel ging als een speer van start tegen Ronnie O’Sullivan. Hij won het openingsframe dankzij een break van 93 en had gemiddeld slechts 12 seconden nodig voor een shot.

Het tweede frame ging met 116-0 naar O’Sullivan dankzij twee halve centuries, maar Brecel nam opnieuw de leiding dankzij een break van 68 in het derde frame.

Het vierde frame werd een tactisch steekspel waarin O’Sullivan en Brecel elkaar met safety shots bestookten. Dankzij een geweldige snooker dwong O’Sullivan onze landgenoot in de fout. Brecel miste de laatst overgebleven rode bal en liet hem open liggen voor O’Sullivan. Die maakte het af: 2-2 bij de pauze.

In het vijfde frame ging het tactische steekspel verder en dit onordelijk snooker ging O’Sullivan duidelijker beter af. Hij pakte met 73-23 zijn tweede frame op rij: 3-2.

Nadat Brecel in het zesde frame een rode bal miste en daarbij de tafel openspeelde, was The Rocket gelanceerd voor een 128-break: 4-2.

Brecel leek wat van zijn melk en miste een onbegrijpelijke rechte pot op blauw, maar O’Sullivan pakte het cadeautje niet in één keer uit: ook hij miste een haalbare pot op zwart waardoor het bij een 58-break bleef. Weer ontaarde het frame in een loopgravenoorlog. O’Sullivan verslikte zich in een snooker en gaf Brecel nog eens zeven punten cadeau door de zwarte bal te beroeren, maar toen Brecel een roze bal liet liggen, was het voorbij: 5-2.

Het achtste frame, meteen het laatste van deze eerste sessie, ging makkelijk naar O’Sullivan: 6-2. Jammer, want als hij op enkele cruciale momenten iets secuurder was geweest, had Luca Brecel zeker meer uit deze sessie kunnen halen. Zijn start was knap, maar daarna kende onze landgenoot een dip. Aan hem om zich in de avondsessie weer in de wedstrijd proberen te knokken.