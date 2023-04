Lionsclub bezorgt kansarme kinderen een onvergetelijke speelnamiddag

Bilzen/Alken

De Lionsclub Alken heeft opnieuw een hartverwarmend gebaar gemaakt door 350 kinderen, vaak uit minderbedeelde gezinnen, een leuke speelnamiddag aan te bieden in de binnenspeeltuin KinderRijck in Bilzen. “Het was een geslaagde happening”, vertelt Carla Jacobs. “Veel van de kinderen hadden nog nooit de kans gehad om naar een binnenspeeltuin te gaan, dus het evenement was een opwindende en speciale ervaring voor hen. Ze beleefden uren speelplezier, en kregen bovendien lekkere frietjes, een drankje en snoepjes. De 350 kinderen en hun begeleiders hebben genoten. En uiteraard gingen ze maar al te graag op de foto met draakje, onze mascotte”, aldus de enthousiaste clubleden. (joge)