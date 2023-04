Voorstel om schoolvakanties in Franstalig onderwijs meer gelijk te laten lopen met andere gewesten geblokkeerd

De PS-MR-Ecolo meerderheid in het parlement van Franse Gemeenschap heeft dinsdagmorgen geweigerd een voorstel van oppositiefractie Les Engagés te behandelen om de schoolkalender volgend jaar te wijzigen zodat er meer vakantie in overeenstemming zou zijn met de andere gemeenschappen van het land.

Hoewel de tekst van Les Engagés op de agenda van de Commissie Onderwijs stond, keurde de meerderheid een motie goed om de agenda onmiddellijk te wijzigen en de behandeling van het voorstel van de agenda te schrappen.

Delphine Chabbert (PS) rechtvaardigde die beslissing – die op zijn minst ongebruikelijk is – vanwege het “voorbarige” karakter van de voorgestelde wijzigingen, die volgens haar “chaos” in de scholen dreigen te veroorzaken. “Voor een hervorming van deze omvang lijkt het ons absoluut noodzakelijk dat we minstens een volledig jaar de tijd te hebben om het werkelijke effect van de hervorming te evalueren”, aldus Chabbert. De meerderheid betreurde ook dat ze de tekst niet lang genoeg van tevoren had ontvangen om die grondig te kunnen bestuderen.

De antwoorden konden de oppositie niet overtuigen. Les Engagés hadden het in een reactie over een “volledige ontkenning van de democratie” terwijl “duizenden ouders en leerkrachten wachten op een discussie over het onderwerp om oplossingen te vinden”, aldus Mathilde Vandorpe.

Sinds dit schooljaar zijn de schoolvakanties in het zuiden van het land gewijzigd. Daardoor stemmen die gedeeltelijk niet meer overeen met die in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap. Het verschil is bijzonder problematisch voor gezinnen met kinderen die in beide Gemeenschappen naar school gaan.