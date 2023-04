Het Amerikaanse chemieconcern 3M schrapt wereldwijd nog eens 6.000 banen, bovenop het verlies van 2.500 banen dat in januari aangekondigd werd. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Begin februari raakte bekend dat bij 3M in Zwijndrecht 150 tot 250 jobs geschrapt worden. Wat de mogelijke gevolgen van de nieuwe aankondiging voor Zwijndrecht kunnen zijn is nog niet duidelijk.