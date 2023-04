Wandeling brengt geld in het laatje voor onderzoek naar Parkinson

Bilzen

De wandeling ten voordele van de vzw Bewegen tegen Parkinson, die vorige maand werd ingericht door Praktijk M in Bilzen was een groot succes. “We waren enorm blij met de opkomst en het enthousiasme van de deelnemers. Er waren ook veel Parkinsonpatiënten aanwezig die genoten van de wandeling en de mogelijkheid hadden om te picknicken in de prachtige Engelse tuin van Alden Biesen. Er was appelsap en er waren koffiekoeken voor iedereen”, stelt kinesitherapeut Liesbeth Münks. “Met de wandeling hebben we 880 euro kunnen inzamelen. Het geld gaat naar verder wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Dat is ontzettend belangrijk, want Parkinson is een complexe ziekte waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden”, stelt Erik Vandebeek van de vzw. (joge)