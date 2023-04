Willen onze lezers Bosland als nationaal park? “Een van de economische hefbomen van Limburg”

Recent maakte de Limburgse gemeente Bergeijk bekend dat ze hun kandidaatstelling van Bosland als nationaal park zullen intrekken. Kort daarop volgde Peer, en ook in Pelt zouden ze aangeven te twijfelen. Mol, Lommel en Hechtel-Eksel ambiëren wel nog om voor Bosland de titel van nationaal park in de wacht te slepen. Maar wat vinden onze lezers van Bosland als nationaal park?

Surplus

Meningen zijn verdeeld. “Kostbare natuur moet maximaal beschermd worden”, klinkt het aan de ene kant van het debat. “Goed voor milieu en klimaat. Meer inkomsten uit toerisme.” De lezers die Bosland graag een nationaal park zien worden, zien dus vooral kansen op het vlak van natuurbehoud en toerisme.

“Een nationaal park belemmert een groot aantal zaken die traditioneel plaatsvinden in deze regio, waaronder landbouw. Een nationaal park controleert de handel en wandel en zorgt ervoor dat bepaalde organisaties eisen gaan opleggen die deze eigenheid verstoren”, vinden tegenstanders dan weer. Maar voorstanders zijn het daar niet mee eens. “De toeristische sector is in onze streek veel belangrijker dan de landbouw”, zijn zij van mening.

Ook anderen halen aan dat een nationaal park economisch gezien aantrekkelijk kan zijn. “Als Bosland-gastheer heb ik zelf al kunnen ervaren hoe belangrijk het is voor de lokale economie”, laat Sibylle ons weten. “De natuur is een van de economische hefbomen van Limburg. Daarnaast zijn er gezondheidsvoordelen voor de Limburgers en een surplus voor het klimaat”, vindt Paul. (Lees verder onder de foto.)

Hechtel-Eksel ziet een nationaal park wel nog zitten.

En de mens?

Tegenstanders hebben dan weer hun twijfels bij het economische plaatje. “Een nationaal park zal langzaam vele restricties opleggen aan verdere economische en landbouwkundige activiteiten”, schrijft Eddy. “Onduidelijkheid voor andere actoren in de regio of aangrenzend. Het verleden wijst uit dat zulke regelingen gebruikt worden om industrie en landbouw te beperken”, klinkt het bij Filip.

Vooral het lot van de landbouw roept heel wat vragen op bij onze lezers. “Ook de mens moet ruimte hebben om te wonen en voedsel te verbouwen en kweken. Dat wordt nu veel te veel opzij geschoven. We kunnen niet alles eeuwig uit Zuid-Amerika, Afrika of Azië laten komen”, vindt Peter. “Van de landbouw moeten we eten, terwijl een nationaal park ons geen voedsel op tafel brengt”, staat Amy hem bij.