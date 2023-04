Japan onderneemt vandaag eerste commerciële maanlanding

De twee meter grote Hakuto-R – Japans voor ‘wit konijn’, want volgens een oude Japanse legende leeft er een wit konijn op de maan – en werd op 11 december 2022 gelanceerd aan boord van een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Op het moment van schrijven cirkelt Hakuto nog op zo’n 100 kilometer van het maanoppervlak, maar om 18.40 uur Belgische tijd zal de maanlander de landing inzetten in de noordelijke Atlas-krater. Als alles goed verloopt, staat het toestel een uur later veilig aan de grond.

Een illustratie van het ruimtetuig op de maan. Als alles succesvol verloopt, is dit beeld straks de werkelijkheid — © AP

Een succesvolle landing van Hakuto-R zou een primeur zijn, want de Japanse start-up ispace zou het eerste commercieel ruimtevaartbedrijf zijn dat erin slaagt om een ruimtetuig op de maan te zetten. Eerdere pogingen daartoe van India en Israël liepen slecht af bij de landing.

Na de landing van Hakuto-R is het aan ‘Rashid’, de kleine maanrover van de Verenigde Arabische Emiraten aan boord van de maanlander: die is uitgerust met apparatuur die meet hoe bepaalde materialen reageren op maanstof. Die info is nuttig voor de toekomstige maanmissies die Ispace op de planning heeft staan. Het bedrijf droomt zelfs van een bemande maanbasis.

Daarmee is ispace niet de enige ruimtevaartorganisatie met een verregaande interesse voor de maan: ook SpaceX en China. De Amerikaanse NASA wil in 2025 weer mensen op de maan zetten. Die missie, onderdeel van het Artemis-programma van de NASA, moet een opstap zijn naar een nieuwe mijlpaal: de eerste bemande missie naar Mars.

Wie de landing van Hakuto-R rechtstreeks wil volgen, kan dat via de livestream hieronder. De uitzending begint om 17 uur.