Adele ongezien openhartig over scheiding in allerlaatste ‘Carpool karaoke’

De Britse zangeres Adele is meestal heel gesloten over haar privéleven, maar tijdens haar passage in de allerlaatste Carpool karaoke met The late late show-presentator James Corden kwam daar verandering in. Ze praatte openhartig over haar scheiding en kreeg een krop in de keel. Ook Corden moest een traantje wegpinken.

Adele en James Corden, al jaren heel goede vrienden, blikken in de allerlaatste Carpool karaoke terug op de dolste avonturen die de host en een hele reeks A-listers beleefden in de wagen. Voor deze bijzondere gelegenheid mag Corden zelf niet rijden, maar voert Adele hem naar het werk. Naar goede gewoonte wordt ook tijdens de laatste rit lustig gezongen. De twee brengen Rolling in the deep en Love is a Game. Als Adele haar hit I drink wine aankondigt, wordt de luchtige sfeer in de wagen plots een pak emotioneler.

LEES OOK:

Eerlijk gesprek

“Het nummer is geïnspireerd op een gesprek dat wij hebben gehad”, zegt Adele tegen Corden. “We waren net op vakantie geweest met de kinderen. Het was het eerste jaar dat ik voor mezelf moest zorgen sinds ik Simon (Konecki, red.) had verlaten. Jij en je vrouw Jules hebben zo goed voor mij en mijn zoontje Angelo gezorgd”, aldus de zangeres met bibberende stem tegen haar vriend. “En je deed het met humor. Jullie gedroegen jullie altijd als volwassenen naar mij toe en gaven advies”, gaat ze verder.

“Onderweg naar huis zag ik dat er ook iets met je scheelde”, zegt Adele. Corden vertelt dat het leven hem op dat moment zwaar viel, wat dan weer een effect had op zijn soulmate. “Ik voelde me zo onveilig omdat jij je onveilig voelde”, geeft Adele hem mee. “Het is ongelooflijk dat je dit nummer maakte op basis van een eerlijke conversatie tussen twee vrienden”, zegt de zichtbaar aangedane presentator.

De twee karren verder richting studio en als ze bijna moeten uitstappen, beginnen ze weer te snikken. “Je bent een van mijn beste vrienden in de hele wereld”, zegt Adele terwijl de tranen vloeien. “En jij die van mij”, zegt Corden, die na acht jaar stopt met The late late show. “Ik ga je zo hard missen”, zegt Adele nog. Lang zullen de besties elkaar alvast niet moeten missen, zo blijkt. “We zien elkaar morgen al terug”, schatert Corden nog met tranen in zijn ogen.

Bekijk hieronder de emotionele Carpool karaoke. Tip: zet de doos tissues binnen handbereik.