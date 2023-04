Hij won Belgium’s Got Talent en trad op voor daklozen in Los Angeles: nu speelt Benjamin voor het goede doel

Terwijl hij zijn droom waarmaakte in Hollywood, was Genkenaar Benjamin Ceyssens (23) ook getuige van de minder rooskleurige kant van de filmstad. “Ik speelde er soms op straat en maakte er kennis met enkele daklozen”, zegt de winnaar van Belgium’s Got Talent. “Daarom wil ik nu elke maand voor een goed doel optreden.”

Om misverstanden te vermijden: James Malikey is zijn artiestennaam, maar de Genkenaar won in 2019 het VTM-programma Belgium’s Got Talent onder de naam Benjamin Ceyssens. “Dat zorgt af en toe wel voor verwarring. Maar als artiest werk ik nu wel als James Malikey”, zegt Benjamin. De jongeman is een crack in filmmuziek, daarmee imponeerde hij ook jury en publiek in Belgium’s Got Talent. Vorig jaar trok de Genkenaar samen met zijn vriendin Lore naar Hollywood (Los Angeles) om er een masterclass filmmuziek te volgen. “In mijn vrije tijd ging er ik vaak op straat spelen. Los Angeles is een heel mooie stad, maar ik werd er ook geconfronteerd met armoede, daklozen die op straat voedsel uit de vuilnisbakken haalden. Maar die daklozen kwamen ook naar mijn muziek luisteren. Vaak gebeurde het dan dat mijn vriendin hen eten gaf en ik hen muziek. Dat sterkte me in mijn voornemen om me in te zetten voor goede doelen.”

Zoals op 25 maart in de bibliotheek van Genk, waar James Malikey een sfeervol filmisch concert gaf. “Een deel van de opbrengst heb ik aan Sint-Vincentius geschonken, in totaal 250 euro. Een deel ja, want ik steek er zelf ook geld in. Ik zoek naar een middenweg tussen engagement en er financieel aan uit kunnen.” Zaterdag 29 april geeft de pianovirtuoos opnieuw een live concert in de Genkse bib, met eigen composities en interpretaties van bekende filmmuziek. “Dit keer heb ik mijn fans een goed doel laten kiezen en één van hen werkt voor Ambulance Wens, dus daar speel ik voor. Als dit goed blijft gaan, wil ik dat elke maand doen.”

Benjamin en vriendin Lore overhandigen de opbrengst van hun laatste concert aan Sint-Vincentius. — © rr

Ondertussen wil Benjamin verder bouwen aan zijn muziekcarrière. “Ik heb door corona niet ten volle kunnen genieten van mijn overwinning in Belgium’s Got Talent. Na twee jaar stilstand in de muzieksector was er nog weinig herkenning. Vorig jaar belandde ik wel bij een managementbureau in Parijs en kon ik een album opnemen. Daarna ben ik overgegaan naar een management in Brugge waar ik uiteindelijk ben opgestapt omdat ze niet wilden dat ik nog op straat zou spelen. Maar mensen op straat verbinden met mijn muziek wil ik blijven doen, in alle vrijheid.”

Benjamin is nu zelfstandig muzikant, hij treedt geregeld op en werkt ook mee aan enkele projecten. “Muziek maken voor een film en grote concerten, daar wil ik stilaan naartoe werken”, besluit de Genkenaar. (js)

James Malikey speelt op 29 april om 19 uur in de Bibliotheek Genk. Hij brengt eigen filmische muziek en interpretaties van bekende werken. Duur: 1,5 uur met een korte pauze. Ticketprijs: 20 euro. Tickets: www.jamesmalikey.be