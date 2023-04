België nog altijd land met hoogste loonlasten

Vergeleken met het voorgaande jaar is de zogenaamde loonwig in 2022 nog toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over loonbelasting van de Oeso. Daarin worden 38 landen met elkaar vergeleken. Met een loonwig van 53,0 procent is België afgetekend nummer 1. Het cijfer is nog iets hoger dan in 2021, toen het 52,4 procent bedroeg. De volgende op de lijst zijn Duitsland (47,8 procent), Frankrijk (47,0 procent) en Oostenrijk (46,8 procent). Het Oeso-gemiddelde bedraagt 34,6 procent.

Voor een goed begrip: de loonwig bevat niet alleen de afdrachten door de werknemer, maar ook de sociale werkgeversbijdragen. Het is het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon van de werknemer. Als alleen gekeken wordt naar wat de werknemer afdraagt, komt het cijfer uit op 40,3 procent voor een alleenstaande met een gemiddeld loon. Ook dat is het hoogste cijfer van de Oeso-landen, en een hoger cijfer dan het jaar voordien.

Voor een gezin met één inkomen en twee kinderen, is België geen wereldkampioen. De loonwig voor deze categorie is hoger in Frankrijk en Finland. Ons land volgt op de derde plaats, met Zweden vlak daarna. Het verschil tussen de lasten voor alleenstaanden en gezinnen is in vier landen groter dan bij ons: Polen, Luxemburg, Tsjechië en Oostenrijk. Voor tweeverdieneners zijn de lasten in België wel hoger dan waar ook.

Inflatie

In het rapport gaat de Oeso ook in op het effect van de inflatie op de loonlasten. Niet alle landen indexeren de loonschalen en de grenswaarden. Dat kan aanleiding geven tot een vertragingseffect: als de loonschalen niet aan de inkomens worden aangepast, bestaat de kans dat een groter deel van het loon in een hogere schaal valt. In sommige landen kan dat effect aanzienlijk zijn. In België zijn zowel de inkomstenbelasting als de werkgevers- en werknemersbijdragen geïndexeerd. Omdat ook de lonen automatisch aan de index gekoppeld zijn, is het vertragingseffect zeer gering.

Over het algemeen namen de loonlasten in de Oeso-landen toe. Voor eenoudergezinnen met een laag loon was dat nog iets meer het geval dan voor andere categorieën. Deze categorie moest vorig jaar in 31 landen meer afdragen, in 6 landen minder en in 1 land evenveel. Voor deze categorie ging de gemiddelde loonwig van 15 naar 16,6 procent.