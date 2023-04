GEMEENTERAAD. Camping De Boomgaard wil 20 vakantie units bouwen in Aldeneik

Maaseik

Dorpskermis Neeroeteren: De raad startte met een vraag vanuit het publiek naar aanleiding van het agendapunt rond de toekenning van een nominatieve subsidie van 10.000 euro aan de vzw Dorperkermis Neeroeteren. “Dat vind ik prachtig en het is ook een heel goed initiatief”, opent Emile Moors van de Deireleire Fieste zijn vraag. “Maar wat ik niet begrijp: waarom krijgt ons dorpsfeest Deireleire Fieste in Dorne maar een gewone toelage van 500 euro? Dat verschil met 10.000 euro is toch geweldig veel. Daarom wil ik graag weten wat het verschil is tussen een gewone en nominatieve toelage.” “Een subsidie waar geen reglement rond zit, is een nominatieve subsidie. Dus ook de subsidie voor de Deireleire Fieste is nominatief”, legt schepen Myriam Giebens (Pro3680) uit. “We geven de Deireleire Fieste ook jaarlijks aan bij Vlaanderen Feest als dorpsfeest, waardoor jullie een extra toelage van 1.620 euro kunnen krijgen.” “Wij begrijpen uw bezorgdheid”, vult burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) aan. “We willen in de toekomst werken richting een reglement. Maar zolang dat er niet is, komt het de gemeenteraad toe om hierin een beslissing te nemen.” De toelage aan de dorpskermis in Neeroeteren werd daarop unaniem goedgekeurd.

Vakantie units: In de Leeuwerikstraat in Aldeneik wordt een deel van het mennespoor, waar vroeger de boten werden langs voortgetrokken over de Maas, onttrokken aan het openbaar domein en omgelegd in overleg met De Waterweg. “Zoals bekend staat Camping De Boomgaard te koop. Door deze ruiling kan er een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor het bouwen van 20 vakantie units voor kort verblijf”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). Het punt werd met 17 stemmen voor en 8 onthoudingen goedgekeurd.

Drempels Sportlaan: Enkele verkeersdrempels in de Sportlaan, ter hoogte van Tennis Club Maaseik, worden vervangen door verkeerskussens. “Die zijn verouderd en gevaarlijk voor fietsers, het wordt hoog tijd dat we die gaan vervangen”, zegt schepen Marc Vereecken (N-VA). Oppositiepartij cd&v vreest voor een verkeersinfarct. “U gaat door deze ingreep een sluis creëren, waardoor de situatie ter plekke niet zal verbeteren”, zegt raadslid Peter De Bruyn (cd&v). “Wij denken dat het wel een verbetering zal zijn”, reageert Vereecken. “Misschien zorgt dit er net voor dat mensen die de Sportlaan als sluipweg gebruiken, er in de toekomst wegblijven”, aldus burgemeester Tollenaere. Het punt werd goedgekeurd met 16 stemmen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen.