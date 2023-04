Modehuis Rochas en ontwerper Charles de Vilmorin verbreken contract

De Vilmorin was amper 24 jaar oud toen hij begon als ontwerper bij Rochas en werd geprezen om zijn lef, elegantie en hoe kan het ook anders als ontwerper: zijn creativiteit.

Maar na iets meer dan twee jaar houdt het dus op voor de jonge Parijzenaar, die ondertussen ook zijn eigen, gelijknamige label uit de grond stampte. “We willen Charles bedanken voor zijn bijdrage aan ons modehuis,”zegt Philippe Benacin, CEO van Interparfums SA, het moederbedrijf van Rochas. “Zijn creatieve visie zal een blijvende impact hebben op het modehuis.”

Wie De Vilmorin zal opvolgen, is momenteel nog niet bekend. Ook is niet geweten of De Vilmorin wel zal vervangen worden. De kans is volgens vakblad WWD groot dat de creatieve leiding zal overdragen worden aan een intern team in plaats van een externe creatief directeur.