GEMEENTERAAD. Twijfels over zomerbar aan Commanderij Gruitrode: “Trek je fietser niet weg van lokale horeca?”

Oudsbergen

Kaffee Command: Vanaf 1 juni opent op de binnenkoer van de Commanderij van Gruitrode pop-up zomerbar Kaffee Command. “De werken aan de restauratie, herinrichting en uitbreiding van de hoeve van de Commanderij starten ook dit jaar. Deze pop-up zomerbar biedt de bezoeker en Oudsbergenaar de mogelijkheid om inzicht te krijgen over de toekomstplannen met de Commanderij”, zegt Kurt Plessers, schepen van Patrimonium. De zomerbar is open van 1 juni tot en met 27 augustus. “De locatie ligt vlakbij het fietsroutenetwerk en binnen wandelafstand van het centrum van Gruitrode waar ook ‘De Kastelein’ ligt. Een mooi plan, maar trek je de fietser niet weg van onze lokale horeca?”, vraagt Jan Schonkeren (OO). De zomerbar wordt uitgebaat door de groep achter Bar Lactose. “Bar Lactose blijft ook bestaan, dit jaar van 30 juni tot 10 september. Kaffee Command is een aanvulling op het bestaande horecaaanbod”, reageert schepen Hanne Schrooten. Open Oudsbergen onthield zich.

Creat: Oudsbergen geeft haar aankoopbeheer in handen van het Gentse CREAT. “Tijd- en kostenbesparend. Kinrooi, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Vitas, Sint-Franciscus en Jessa ziekenhuis, Hogeschool PXL, Ouderenzorg Genk, Universiteit Hasselt, HVZ Noord-Limburg maken al gebruiken van hun expertise”, duidt schepen Jo Seutens (cd&v) de keuze. N-VA en Open Oudsbergen vragen wat de efficiëntiewinsten zijn en of lokale aanbieders nog betrokken zullen worden. “De fusie zou voor expertise in eigen huis zorgen. Niet dus”, reageert Frieda Gijbels. Seutens wijst erop dat de eigen aankoopdienst operationeel blijft en dat de lokale handel betrokken blijft. “We zijn vrij om onze aankopen te doen waar we dat zelf wensen”, aldus de schepen. N-VA stemde tegen.

Bebouwde kom: Louwel en Neerglabbeek krijgen een aanduiding van de bebouwde kom. De aanpassingen maken 9 trajectcontroles mogelijk. De nieuwe regeling werd afgetoetst met politie CARMA en de verkeerscommissie. Ook de gemeentelijke trajectcontroles komen een stap dichterbij. “We installeren trajectcontroles waar een snelheidsbeperking tot 50 km/uur geldt”, legt burgemeester Goossens uit. De camera’s zullen in de loop van de zomer geplaatst en geijkt worden. “Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt binnenkort ook de trajectcontrole op de Weg naar Helchteren in gebruik die loopt van Meeuwen-centrum tot Bovenlinde Peer. Dit is de derde gewestelijke trajectcontrole in Oudsbergen, na Plockroy (in herstelling) en Soetebeek. Nieuwe Kempen blijft de enige kern zonder een bebouwde kom.

Weltjens Transport: Het logistiek bedrijf kan via de aankoop van grond op het industrieterrein in Opglabbeek uitbreiden met 72 are. “Het PRUP voorziet de uitbreiding van Scania en Weltjens transport”, zegt An Knoops, schepen van Undustrie. “Bij de Raad van State liep nog een beroepsprocedure tegen het PRUP, die is nu verworpen”. Het logistiek bedrijf betaalt 324.370 euro aan het gemeentebestuur.