U9A Paal-Tervant speelt finale van Limburgcup

22 april was de finaledag van de Limburg Cup in Niel-bij-As. Eerst speelde de U9A van Paal-Tervant een spannende halve finale spelen tegen Lanaken VV. In het eerste kwartier stonden ze nog 6-1 achter met een doelpunt van Moisa Nicolas. In het tweede kwartier werden er nog 5 doelpunten gemaakt door Ferre Vandenhaesevelde en 1 doelpunt door Vince Aerts. Daarna mochten ze de finale spelen waarin ze verloren tegen Heide Hasselt.