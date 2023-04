Van aanvalsmachine naar defensief blok: Barcelona incasseert slechts negen (!) tegengoals in 30 competitiewedstrijden

Barcelona lijkt weer terug van weggeweest. Zondag won Barça de belangrijke topper tegen Atlético Madrid met 1-0. Met een voorsprong van elf punten op concurrent Real en nog acht wedstrijden op het schema, kan een nieuwe landstitel hen stilaan niet meer ontglippen. De manier waarop is – vooral voor de gekenmerkte speelwijze van Barcelona – opmerkelijk. De Catalaanse defensie is een muur die nauwelijks gepasseerd wordt door de tegenstanders.

De afgelopen jaren bloedde het hart van de Catalaanse supporters meer dan hen lief was. Sportieve successen maakten plaats voor blamages. Herinner de historische 2-8 afgang tegen Bayern München. In de zomer van 2021 verliet clubicoon Messi met tranen in de ogen zijn Barcelona. Door de financiële status was de club genoodzaakt om het contract van de Argentijnse stervoetballer niet te verlengen. Een beslissing die nog altijd voor ongeloof en verontwaardiging zorgt bij de supporters.

Uiteindelijk hebben de donkere wolken boven Camp Nou (het stadion van Barcelona) plaatsgemaakt voor lichte opklaringen. Onder het bewind van ex-speler Xavi werd een nieuw, kwalitatief elftal gesmeed dat de gloriedagen van Barcelona terug moest brengen. Verrassend genoeg voegde de Spaanse coach een nieuw fundament toe aan het team waardoor ze terug tot de absolute top behoren.

Kleine wijziging

Door geen tegengoal te slikken tegen Atlético, staat de teller van het aantal clean sheets ondertussen al op 23(!) in 30 competitiewedstrijden. De Duitse doelman Ter Stegen evenaart daarmee het record van meeste aantal clean sheets in de Spaanse competitie op naam van Claudio Bravo. Met nog acht wedstrijden te gaan, zal Ter Stegen dat record naar alle waarschijnlijkheid verbreken.

Historisch gezien is Barcelona een club die allesbehalve bekend staat voor haar defensieve stabiliteit. Tijdens de topjaren onder Guardiola en Luis Enrique waren de Catalanen de grondleggers van het tikitakavoetbal. Tegenstanders werden tureluurs getikt, Messi en Neymar dribbelden verdedigers voorbij alsof ze FIFA op de PlayStation speelden en Suarez scoorde bij de vleet. MSN (Messi - Suarez - Neymar) behoorde ontegensprekelijk tot de beste aanval aller tijden.

Hanteert Xavi dan eerder een defensieve tactiek gericht op organisatie? Helemaal niet. De Catalanen spelen nog steeds in het vertrouwde 4-3-3 systeem waar veel passes, hoge druk en aanvallende looplijnen van flankverdedigers het spel typeren. Het ‘Barça DNA’ blijft de basis van de ploeg. De Spanjaard sleutelde enkel aan de organisatie in balverlies. Verder kan hij beroep doen op uitstekende verdedigers en een wereldkeeper. “Ter Stegen is een van de drie beste doelmannen ter wereld. Zijn reddingen hebben al verschillende punten gewonnen voor ons. Hij past perfect binnen ons systeem. Door zijn verzorgde passing kunnen wij vanuit de verdediging opbouwen op de manier die ik voor ogen heb”, vertelde Xavi nog op de persconferentie na de match zondag.

Beste verdediging aller tijden

De tijden waar Barcelona meer dan 100 doelpunten maakte in een seizoen mag dan wel voorbij zijn, het aantal tegendoelpunten is minstens zo opmerkelijk. Na 30 wedstrijden moest Ter Stegen nog maar negen keer de bal uit het net vissen. Hallucinante cijfers waar direct de vraag rijst: heeft Barcelona de beste verdediging aller tijden? Als je het zou meten via aantal tegengoals, dan maakt de Catalaanse verdediging veel kans. Momenteel staat – volgens dat criterium - de beste verdediging in de grote Europese competities op naam van Chelsea onder José Mourinho, die in het Premier League seizoen 2004/2005 slechts vijftien tegendoelpunten incasseerde. Toen stond Cech in doel met voor zich legendes zoals Terry, Gallas, Carvalho en Ferreira.

Als Barcelona in de resterende acht competitiewedstrijden slechts zes of minder doelpunten tegen krijgt, dan evenaren of verbeteren ze het record. In dat geval mogen ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen en Baldé zich een ‘gouden’ verdediging noemen.

