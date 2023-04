GEMEENTERAAD. Buren willen wegversmalling Beverzakstraat in Zonhoven weg

Zonhoven

Wegversmalling: Buren van de Beverzakstraat kregen maandagavond het woord op de gemeenteraad. Zij hadden een petitie laten rondgaan tegen de wegversmalling, die eind 2022 in hun straat geplaatst werd. Op de gemeenteraad lieten ze filmpjes zien, waaruit blijkt dat veel bestuurders gelijktijdig door de versmalling rijden, en daardoor het verkeer hinderen. Veel auto’s en vrachtwagens rijden daarbij over het fietspad. De buren stellen voor de versmalling weg te nemen en in de plaats trajectcontrole of alternatieven te onderzoeken. Ze kregen daarbij de steun van alle oppositiepartijen. Schepen van Mobiliteit Frederick Vandeput (Open Vld) laat weten dat hij de wegversmalling zeker ook wil evalueren. “De afgelopen vijf jaar gebeurden er in de straat trouwens zeven ongevallen waarvan vier met gewonden. Die ongevallen situeerden zich voornamelijk op deze locatie, en ook verderop aan het kruispunt met de Reuvoortweg. Vandaar deze snelheidsremmers. We gaan die nu niet wegnemen, maar willen de situatie na een jaar wel weer evalueren. Binnen een termijn van tien jaar wordt hier nieuwe riolering heraangelegd. Dan wordt de straat sowieso volledig heraangelegd.”

Belasting op verwaarlozing: Met een nieuwe belasting wilt het bestuur de verwaarloosde gebouwen en woningen aanpakken. “Ze geven immers een verloederde indruk aan de omgeving,” vindt schepen Frederick Vandeput (Open Vld). Schepen Bram De Raeve (Open Vld) stelde daarom een belastingreglement voor. Eigenaars moeten na een jaar 2.000 euro betalen. Die belasting kan na enkele jaren oplopen tot 5.000 euro. Oppositieraadslid Steven Reynders (Groen) vreest dat dit gevolgen heeft voor kwetsbare inwoners, die in zo een verwaarloosd huis wonen. “Die krijgen nu nog een boete bovenop hun problemen.” Volgens schepen Frederick Vandeput kunnen die personen echter via bemiddeling geholpen worden om hun problemen aan te pakken.

Douches FC Halveweg: Voetbalploeg FC Halveweg kan al even niet meer douchen. “Kennelijk door een probleem met de boiler. Kan daar niets aan gedaan worden,” vroeg Bart Vanhorenbeek (N-VA) zich af.” Schepen Johan Schraepen (Open Vld) laat weten dat offertes zijn aangevraagd. “We hopen snel de boiler te vervangen, zodat spelers en bezoekers na de match weer fris naar huis kunnen.”