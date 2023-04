15-jarige jongen steekt 17-jarig meisje neer met mes aan bushalte in Alken

Aan een bushalte in de Eduard Dompasstraat in Sint-Joris (Alken) heeft een 15-jarige jongen maandagnamiddag een 17-jarig meisje neergestoken met een mes. Hij verwondde ook een 16-jarige jongen. De 15-jarige is gearresteerd en moet dinsdag voor de jeugdrechter verschijnen.

De jongeren gaan alle drie naar school in Stevoort en waren maandag rond 16.15 uur met de bus op weg naar huis. Maar in de bus kwam het tot een schermutseling, die uit de hand liep aan de halte Alken Thoonenstraat in de Eduard Dompasstraat in Sint-Joris. Op het grasveld naast de bushalte trok de 15-jarige jongen uit Alken een mes, waarmee hij begon uit te halen. Hij stak het 17-jarige meisje één keer in haar zij. Een 16-jarige jongen die tussenbeide kwam, liep een snee op aan zijn arm.

De politie Kanton Borgloon kwam ter plaatse en de 15-jarige jongen werd gearresteerd. “Het 17-jarige meisje was zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Ze werd in het ziekenhuis geopereerd. De 16-jarige jongen was lichtgewond.”

Maatregelen

“De 15-jarige jongen wordt dinsdagvoormiddag verhoord en zal daarna voorgeleid worden voor de jeugdrechter. Op basis van onder meer de kwalificatie, zijn persoonlijkheid en zijn thuissituatie zal de jeugdrechter bepaalde maatregelen nemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over gemeenschapsdienst, of een vorming waarmee de dader inzicht krijgt in de feiten, zichzelf en het slachtoffer. Huisarrest is ook een optie.”

“De zwaarste maatregel is een gesloten instelling”, legt Teunis uit. “Er is nu een nieuwe wetgeving waarbij er in dat geval een observatietraject volgt. Er wordt dan ingeschat of de jongere een risico blijft voor de samenleving. Op basis van dat traject wordt die daarna naar een halfopen instelling gebracht of mag die naar huis.”