GEMEENTERAAD. Kritiek op Beleidsplan Ruimte Limburg: “Wisselwerking tussen Lanaken en Maastricht onvoldoende aan bod”

Lanaken

Nieuw raadslid: In opvolging van Pieter Janssen (Open Vld) werd de 61-jarige Willy Stöcker aangesteld als raadslid. Janssen gaf eind maart zijn ontslag omdat het ambt moeilijk te combineren is met zijn drukke beroepsleven, zijn jonge gezin met twee kleine kinderen en zijn job als vrijwilliger bij de brandweer. Willy Stöcker legde de noodzakelijke eed af in handen van voorzitter Jasmine Neven onder het waakzaam oog van burgemeester Marino Keulen. Al de fracties wensten Stöcker succes.

Toerisme: De raad verklaarde zich eenparig akkoord met de toekenning van twee investeringstoelagen aan de vzw Toerisme Lanaken. “Enerzijds is er een toelage van 4.709 euro voor de aankoop van twee bijkomende elektrische fietsen en anderzijds is er een toelage van 15.946 euro voor de plaatsing van een nieuw toestel in de speeltuin bij de Kinderboederij Pietersheim”, aldus bevoegd schepen Jolein Martens (Open Vld). Raadslid Jean Pierre Hermans (cd&v) had woorden van lof voor het speeltoestel maar drong meteen ook aan op de plaatsing van enkele extra rustbanken voor de bezoekers.

Provincaal beleidsplan Ruimte: Op voorstel van het schepencollege en van de Gecoro werden meerdere opmerkingen geformuleerd op het ontwerp van provincaal beleidsplan Ruimte of Ruimtepact 2040. Schepen Jolein Martens: “In het ontwerp dat voorlopig werd vastgesteld door de provincie komt de wisselwerking tussen Lanaken en Maastricht onvoldoende aan bod. Lanaken wordt te weinig benaderd als gemeente grenzend aan Maastricht met de elkaar versterkende invloeden. Ook de afbakening van de woon- en handelskernen en het aspect alternatieve woonvormen en herbestemming van bestaande gebouwen is niet duidelijk genoeg. Verder zou Smeermaas als typisch Maasdorp moeten opgenomen worden in het ‘snoer van Maasdorpen’ en wordt het Albertkanaal te weinig als spoorterminal belicht. Waarom het grensoverschrijdende Zouwdal niet opgenomen wordt als ecologische corridor is een raadsel, net zoals er geen voorstel is over de bovenlokale aanpak van handelslinten langs de N78 noch over het ontwikkeling van de Spartacuslijnen in Limburg. Ten slotte zou - naast het fietstoerisme - ook het wandel- en ruiternetwerk en vaartoerisme meer aandacht moeten krijgen.” De oppositie had nauwelijks kritiek op het voorstel maar onthield zich toch bij de stemming.

Schenking: De OCMW-raad verklaarde zich akkoord om een financiële schenking van de Nederlandse stichting ‘Sociale Dienstverlening Heerlen’ te aanvaarden. Met het geld wordt de procedure gestart om een buurtbus aan te kopen waarvan de raming bijna 48.000 euro bedraagt. Heel de raad was de milde weldoeners dankbaar.