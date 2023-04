Ze werden een koppel bij de politie, nu gaan agenten Peter en Bernadette samen op pensioen

Het was dan ook bij de politie dat ze elkaar leerden kennen. Peter maakte deel uit van de eerste lichting die in 1988 een opleiding kreeg in het gebouw van wat toen de politieschool was, nu beter bekend als het PLOT. Bernadette ging in 1990 aan de slag als parkeerwachter voor de stad Genk en werd later gepromoveerd tot 1ste agent. “Hoe wij elkaar ontmoet hebben? Ik bracht Bernadette met een politiewagen naar de Vennestraat waar ze geparkeerde voertuigen moest controleren”, zegt Peter. “Toen bestond het systeem met het parkeerbeheer zoals nu nog niet. Toen ik haar afzette, keek ik in mijn achteruitkijkspiegel naar haar en voelde mijn hart sneller slaan. Niet veel later zijn we een koppel geworden. Ik herinner me nog dat ik haar thuis wilde opzoeken, maar haar moeder zei dat ze naar de karateclub was. Ik daar naartoe natuurlijk, maar geen Bernadette te zien. Haar moeder was heel verbaasd en gaf Bernadette al naar haar voeten. Bleek uiteindelijk dat ik aan de verkeerde club stond (lacht). In 1992 zijn we dan gehuwd. Ik in mijn uniform en zij in een mooi trouwkleed.”

Bij de politie werken hebben Peter als Bernadette altijd dolgraag gedaan. “Als kind droomde ik er al van om politieagent te worden”, zegt Peter. Voor Bernadette veranderde het allemaal toen het parkeerbeleid in 1995 werd overgenomen door een externe firma. “Ik werd toen aangesteld als hulpagent bij de politie”, zegt Bernadette. “Later, tijdens de politiehervormingen, ben ik benoemd tot agent en werden alle agenten een graad gepromoveerd. En of wij elkaar veel op het werk gezien hebben. Daar soms meer dan thuis.”

Peter en Bernadette hebben tijdens hun carrière onder drie hoofdcommissarissen en drie burgemeesters gewerkt. “De commissarissen waren André Craen, die overleden is, Frank Mulleners, die nu op pensioen is, en Geert Verheyen, de huidige korpschef. De burgemeesters waren Louis Gaethofs, Jef Gabriels en Wim Dries. We hebben de oprichting van de politie GAOZ meegemaakt, de omvorming naar MidLim - die naam heb ik trouwens mee bedacht - en tenslotte naar Carma.”

Op 28 april nemen Bernadette en Peter definitief afscheid van de politie. Toevallig ook nog de verjaardag van Bernadette. “Ze komen ons thuis ophalen om onze laatste dag samen te vieren”, zegt Bernadette. “Eerder al hadden de collega’s van mijn dienst mij meegenomen naar zee. Ik mocht niets betalen. Daar was ik wel van onder de indruk. Ik heb dan ook fantastische collega’s.”