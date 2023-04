Ali Wong en Steven Yeun als aartsvijanden/zielsgenoten in de zeer verslavende komediethrillerserie ‘Beef’. — © Andrew Cooper/Netflix

Beef wil onder meer de Aziatische gemeenschap in de Verenigde Staten in de schijnwerpers plaatsen. Dat lukt prima, want je raakt al van bij de aanhef verslaafd aan het tragikomische thrillerverhaal.