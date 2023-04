Aantal kinderopvangplaatsen in Vlaamse Gemeenschap voor derde jaar op rij afgenomen

Het aantal opvangplaatsen voor baby’s en peuters in de Vlaamse Gemeenschap is vorig jaar voor het derde jaar op rij gedaald. Er waren 93.128 plaatsen beschikbaar, een daling met 1.553 plaatsen. De daling was zelfs groter dan in de twee voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Tussen 2014 en 2022 kwamen er wel 1.437 plaatsen bij.

Bij 77 procent van de kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters was de bijdrage die ouders dienen te betalen vorig jaar gerelateerd aan de hoogte van hun inkomen. Bij 22 procent van de opvangplaatsen werd gewerkt met een vrij tarief. In vergelijking met 2014 nam het aandeel opvangplaatsen die rekening houden met het gezinsinkomen toe.

Het grootste deel van de kinderopvangplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap werd georganiseerd in het Vlaamse Gewest. Zowat 7 procent van de Vlaamse kinderopvangplaatsen bevond zich in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

In het Vlaamse Gewest waren er in 2022 iets meer dan 86.000 beschikbare opvangplaatsen voor ongeveer 196.000 baby’s en peuters. Dat geeft 44 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en rond Leuven lag het aantal kinderopvangplaatsen per 100 kinderen het hoogst.