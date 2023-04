Déjà vu: David en Victoria Beckham trekken matching outfits aan

“Ik had mij wel degelijk als eerste aangekleed”, schrijft Victoria nog bij de foto van hun tweetjes. Zowel zij als David zijn van kop tot teen te zien in jeans, een zogenaamde Canadees kostuum.

© Instagram Victoria Beckham

De foto doet ons meteen denken aan de jaren negentig waarin het wereldbekende koppel regelmatig met opzet verscheen in bij elkaar passende outfits. Zo staat hun iconische ‘biker look’, waarbij ze beiden volledig in het zwart leder gehuld zijn, in het geheugen gegrift.

LEES OOK:

Jaren later blikte Victoria in een interview met Jimmy Fallon terug op hun bij elkaar passende looks. “Toen leek ons dat gewoon een goed idee. We waren toen ook nog een beetje naïef en we wisten nog niet veel over mode. We vonden het leuk en om eerlijk te zijn, dat is waarom het zou moeten draaien. Ik wilde dat ik vandaag nog steeds de moed had om af en toe zo te doen.”

En dat doen ze nu dus, al is het onbewust, in double denim.