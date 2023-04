5 keer inspiratie voor Moederdag

Op 14 mei zetten we alle moeders in de bloemetjes, want dan is het Moederdag. Natuurlijk kan je dat letterlijk nemen en je moeder of je vrouw verrassen met een mooi boeket, maar dat is misschien niet bijster origineel. Moeders zijn bijzonder, dus wil je dit jaar eens wat anders geven, laat je dan inspireren op hbvlshop.be .

Voor de sportieve moeder

Is jouw moeder een sportief type of houdt ze haar gezondheid graag goed in de gaten? Met een moderne smartwatch meet je niet enkel je stappen, maar ook je slaap, hartslag, zuurstofgehalte, bloeddruk en meer. Met de elegante uitvoering in zwart, roze, donkerblauw of goud is er voor elke vrouw wat wils.

Voor de keukenprinses

Mag jij altijd de voetjes onder tafel steken bij je moeder, omdat ze zo graag voor iedereen kookt? Dan kan je haar natuurlijk verwennen met een mooi kookboek, een set prachtige braadpannen of ander keukengerei. Maar op Moederdag draaien jullie natuurlijk wel de rollen om, en tover jij iets lekkers op tafel voor haar!

Voor de altijd-druk-moeder

Moeders zijn altijd bezig, en vergeten ook wel eens voor zichzelf te zorgen. Een dagje wellness is voor de drukke moeder een welkome verademing. Even weg van alles, enkel ontspannen. Het is ook een leuk uitje voor wat qualitytime samen met je moeder. De beste gesprekken heb je immers zonder de alledaagse afleiding.

Voor de moeder met groene vingers

Is je moeder bij mooi weer altijd buiten te vinden? Op haar knieën tussen de borderplanten, potten aan het vullen met mooie zomerbloeiers, de haag aan het snoeien of in de moestuin aan het werken? Dan kan je haar natuurlijk vast blij maken met een plant of bloemetje, maar ook degelijk tuingereedschap waarmee ze elke klus kan klaren is een origineel cadeau. Van deze spade met handige zaagtanden heeft ze vast jaren plezier!

Voor de modebewuste moeder

Is jouw moeder steeds om door een ringetje te halen? Zoek dan een mooie tijdloze leren handtas voor haar uit, die perfect bij die nieuwe outfit past. Met deze make-up in prachtige verpakkingen zit je voor de stijlvolle moeder ook zeker goed, vooral als je haar daarna mee uit eten neemt zodat ze meteen een reden heeft om zich mooi op te maken.

