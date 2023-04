Radiopresentatrice Nasrien Cnops openhartig over zwangerschap: “Mijn lichaam ging in kortsluiting”

NRJ-radiopresentatrice Nasrien Cnops is voor de tweede maal zwanger. Het is een lastige zwangerschap. “Alle kwaaltjes die je online kan vinden, kan ik afvinken.”

Als alles goed blijft gaan, worden Nasrien en haar vriend Gunter in juni voor de tweede maal ouders. Dan bevalt Nasrien van haar tweede dochtertje. In Dag Allemaal is Nasrien Cnops deze week bijzonder openhartig over haar tweede zwangerschap. “Ik weet dat mijn getuigenis verontwaardiging zal uitlokken” zegt ze, maar ze vindt het belangrijk een eerlijke getuigenis te brengen.

Haar eerste zwangerschap van Aren (bijna 2) verliep zeer goed. Deze keer is het anders. Cnops vertelt dat ze alle zwangerschapskwaaltjes die ze online vond, kan afvinken. “‘Ik heb harde buiken, pijn in mijn rug en ik ben continu kotsmisselijk. Ik neem er medicatie voor, maar dat helpt niet. Ook de vermoeidheid weegt enorm. (...) Vorige week heb ik babykleertjes gesorteerd, daar moest ik een dag van bekomen. En thuis loopt er een peuter rond die niet goed slaapt, dus mijn lichaam is in kortsluiting gegaan.”

Naar het ziekenhuis

De radiopresentatrice vertelt dat ze twee weken geleden in het ziekenhuis is opgenomen. “Het ging echt niet meer, ik kon op een bepaald moment zelfs niet meer op mijn benen staan. Midden in de nacht heb ik mijn vriend wakker gemaakt en we zijn naar de spoed gereden. Daar bleek dat ik door de misselijkheid was uitgedroogd. Ze hebben me meteen een infuus gestoken.”

Vanaf nu zal ze het rustiger aan doen. Lastig voor haar, maar “het belangrijkste is dat ons kindje kerngezond is”.