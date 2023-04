Schlitz door het stof na post medewerker: “Naziregime heeft niets te maken met parlementair werk Loones”

De gecontesteerde staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) gaat door het stof nadat een Instagramverhaal van een van haar communicatiemedewerkers viraal ging. Die had een vergelijking getrokken tussen N-VA en nazi-Duitsland. “Het naziregime heeft genocide en misdaden tegen de menselijkheid begaan die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Loones”, tweet de staatssecretaris nu.

Schlitz staat al een week in het oog van de storm. Uit uitgelekte documenten bleek dat haar kabinet wel degelijk gevraagd had aan verenigingen die subsidies kregen om haar persoonlijk logo te gebruiken op hun kanalen. Dat op zich is al een grote deontologische fout. Maar Schlitz had dat even voordien in het parlement ontkend. Ze heeft het parlement dus voorgelogen, concludeerde de oppositie, die vond dat de Franstalige ecologiste moest opstappen.

De hele situatie hakte er stevig op in bij haar medewerkers en een van hen gooide een paar plaatjes online op haar intussen afgesloten Instagramaccount, waarbij ze N-VA vergeleek met Nazi-Duitsland. “Ze doen er alles aan om de aandacht af te leiden van een deel van de geschiedenis”, stond er bij een foto van een paar nazi’s. Het is al niet meer de eerste keer dat de Franstalige ecologisten met zo’n aanval afkomen. In de vorige legislatuur fotoshopte de jongerenafdeling van de partij Theo Francken ook al in een nazi-uniform. N-VA reageerde dan ook verbolgen en ziet alleen maar meer reden dat Schlitz niet kan aanblijven.

Door het stof

Schlitz probeert nu de gemoederen te bedaren. “De vragen van Sander Loones over mijn werk maken deel uit van zijn legitieme rol als parlementslid. Ik heb ze beantwoord en zal dat blijven doen. Ik roep op tot sereniteit en respect voor het parlementaire werk.” En voor de volledigheid geeft ze nog eens mee dat de massamoorden van de nazi’s helemaal niet te vergelijken zijn met een oppositielid die pertinente vragen stelt. Niet iedereen binnen haar partij had dat precies door. (agy)