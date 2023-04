Huizen schuiven de dieperik in door onstabiele grond: “Andere woningen in de buurt lopen ook gevaar”

Twee woningen die samen zo’n twee miljoen dollar waard zijn, zijn zaterdagochtend ingestort in Draper, een gemeente in de Amerikaanse staat Utah. De klif waarop de woningen waren gebouwd, was een tijd geleden al onstabiel geworden door de overstromingen die de regio teisteren. De twee huizen - bouwjaar 2021 - waren daardoor al sinds oktober 2022 onbewoonbaar verklaard en stonden leeg toen ze van de klif storten. Het gemeentebestuur zal nu ook de andere huizen in de buurt inspecteren. “Door de smeltende sneeuw veranderen de omstandigheden”, klinkt het. “Dus lopen de andere woningen in de buurt mogelijk ook gevaar.”