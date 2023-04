Speelt Antwerp Giants-talent volgend jaar in de VS? “Thijs De Ridder meldt zich aan voor NBA Draft”

Speelt Antwerp Giant Thijs De Ridder volgend seizoen in de NBA, de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld? Het zou zomaar kunnen. Onze 20 jarige landgenoot, die in de BNXT League werd verkozen tot Rising Star en Sixt Man of Year, heeft zich immers aangemeld voor de NBA Draft van 2023. Dat schrijft scout Jon Chepkevich. In de draft, die dit jaar op 22 juni plaatsvindt, kunnen NBA-teams die de play-offs niet hebben gehaald, voor volgend seizoen talenten kiezen die zich kandidaat hebben gesteld.