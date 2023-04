Trailer ‘Wil’ toont eerste beelden met Matteo Simoni in een van de hoofdrollen

WIL vertelt het verhaal van drie jonge mensen die trachten te overleven in een bezette stad, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Wil (Aerts) en Lode (Simoni) zijn twee jonge hulpagenten in een bezet Antwerpen. Ze werken gedwongen mee aan de klopjacht op joden in hun stad. Maar tegelijk steunen ze ook het verzet. Tegelijkertijd valt Wil als een blok voor de charmes van Lodes zus Yvette.

De filmadaptatie is een samenwerking tussen Tim Mielants (regie) en Carl Joos (script). Deze laatste nam vervolgens het script voor zijn rekening. Mielants maakte eerder De Patrick en scoorde internationaal als regisseur in series als Peaky Blinders, Legion, The Terror en The Responder.

© KFD

Andere belangrijke rollen in de film worden gespeeld door onder anderen Dirk Roofthooft, Kevin Janssens, Koen De Bouw, Jan Bijvoet, Els Dottermans, Jan Decleir, Sofie Decleir en Valentijn Dhaenens.

De film zal vanaf 27 september in de Belgische zalen te zien zijn.