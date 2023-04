KRC Genk trapt play-offs af in nieuw shirt met retrolook

“We hebben samen met de vertegenwoordigers van onze verschillende sfeergroepen de truitjes ontworpen”, zegt CEO Erik Gerits. “Zij kregen maandagavond de Play-off-outfit in primeur te zien en het enthousiasme was groot. We hebben gekozen voor een retrolook die ons doet terugdenken aan de successen uit ons rijk verleden. Laat het een extra inspiratie zijn om dit seizoen opnieuw geschiedenis te schrijven. Het geloof is alleszins groot dat we dit uniek seizoen met een knal kunnen afsluiten.”

© KRC Genk

Lees hier het integrale persbericht van KRC Genk:

‘We Believe’. Met die niet te misverstane boodschap trekken Wouter Vrancken en zijn troepen richting de Play-Offs. Dat maakte de club dinsdag duidelijk via de lancering van een campagne voor de eindstrijd. Opvallend: Heynen en co figureren in het campagnefilmpje al in het nieuw shirt voor volgend seizoen. De lichtblauwe strepen in de huidige thuisoutfit van de Limburgers maken plaats voor bredere strepen en een retrolook. Vanaf de Play-Offs stropen de Limburgers hun nieuwe mouwen al op.

Support, talents, team and colours

‘We believe in our support, in our talents, in our team, in our colours’, klinkt het vol vertrouwen in de campagnevideo die de Limburgers via sociale media de wereld instuurden. Om de campagne op gang te trappen, leende verdediger Mark McKenzie voor een keer niet zijn voetbalkwaliteiten, maar zijn stem aan de club.

Aan de poorten van de Cegeka Arena wappert vanaf vrijdag ook een gigantische banner van 5 op 8 meter. Kapitein Bryan Heyen, recent gehuldigd voor zijn 250 caps in Genkse loondienst, waakt boven de ingang van de Genkse arena met een duidelijke boodschap voor de Genkse achterban: We Believe. Via een grootse city marketing campagne verspreidt KRC Genk diezelfde boodschap de komende week ook via meer dan 1.000 affiches over heel Genk. Het mag duidelijk zijn, het geloof in een goede afloop in Limburg is groot.

Retroshirt

Opvallend: in de aanloop naar het 35ste seizoen van KRC Genk figureren Heynen en co in de campagne al in de nieuwe Home Kit voor het seizoen 23-24. Vanaf de Play-Offs trekken de spelers van Wouter Vrancken al de wei op in hun nieuw shirt. Daarop neemt Eazer, als submerk van ITZU, voortaan plaats op de rechterborst van de spelers. Met de lancering voor de Play-Offs volgt de club de trend die al een tijdje intrede vindt in het internationaal voetbal waarbij de lancering van nieuwe shirts over meerdere momenten wordt gespreid. De away kit en het derde shirt worden in de loop van de zomer voorgesteld. Zoals steeds hadden de supporters van KRC Genk een belangrijkste stem in de keuze van de nieuwe shirts. “We hebben samen met de vertegenwoordigers van onze verschillende sfeergroepen de truitjes ontworpen. Zij kregen maandagavond de Play-off-outfit in primeur te zien en het enthousiasme was groot. We hebben gekozen voor een retrolook die ons doet terugdenken aan de successen uit ons rijk verleden. Laat het een extra inspiratie zijn om dit seizoen opnieuw geschiedenis te schrijven. Het geloof is alleszins groot dat we dit uniek seizoen met een knal kunnen afsluiten”, aldus CEO Erik Gerits. De nieuwe truitjes zijn verkrijgbaar in de fanshop en via de webshop van KRC Genk.

Losse tickets beschikbaar

Abonnementen waren al een tijd verkrijgbaar. Via de website en fysiek aan de ticketshop zijn nu ook losse tickets verkrijgbaar. “We hebben er al een geweldig seizoen opzitten”, duidt CEO Erik Gerits. “We sluiten de reguliere competitie op kop van het klassement af en zijn al zeker van Europees voetbal. Het geloof is groot dat we ook de Champions’ Play-Offs tot een goed einde kunnen brengen. We willen elke Genkie warm maken om tijdens de eindstrijd als één man achter KRC Genk te komen staan. De Cegeka Arena moet nog drie keer uit zijn voegen barsten.”