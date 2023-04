LIVE. Volg de clash tussen Luca Brecel en Ronnie O’Sullivan in de kwartfinales van het WK snooker

Luca Brecel neemt het in de kwartfinales (best of 25) van het WK snooker op tegen titelverdediger en topfavoriet Ronnie O’Sullivan. De eerste sessie start om 11 uur, de tweede om 20 uur en de derde woensdagnamiddag om 15.30u. Onze journalist Marnik Geukens is in Sheffield en zorgt ervoor dat u niets hoeft te missen van de clash tussen ‘The Belgian Bullet’ en ‘The Rocket’.