Ann Van den Broeck moet nog wennen aan korte coupe na kankerbehandeling: “In de spiegel zie ik een personage”

Ann Van den Broeck (46) is tijdens haar strijd tegen borstkanker haar lange lokken kwijtgeraakt. Het gaat nu goed met de actrice die binnenkort op de planken staat in Calendar girls, maar ze moet nog wennen aan haar korte kapsel. Als ze in de spiegel kijkt, ziet ze zichzelf nog niet. “Het is precies een personage dat ik zie”, klinkt het aan De tafel van vier. “Maar het kan hé.”