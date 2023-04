Boerin Cathy: “Ik had liever meer bedenktijd gehad voor de romantische date”

In ‘Boer zkt vrouw’ koos boerin Cathy uiteindelijk Kenny om afgelopen zondag mee op romantische date te gaan. In Story vertelt ze deze week waarom ze liever meer bedenktijd had voor die keuze.

Het was een verrassing: boerin Cathy (37) die niet de grote favoriet Björn maar wel de speelvogel Kenny (30) koos om mee op romantische uitstap te gaan. Deze week geeft ze in Story toelichting bij die moeilijke keuze.

“Ik wilde het keuzemoment graag uitstellen, maar dat mocht niet”, vertelt ze. Ze zegt dat ze niet klaar was om te kiezen. “Ik heb nog gevraagd om dat beslissingsmoment een week uit te stellen zodat ik die twee mannen nog wat beter kon leren kennen. Of helemaal niet op romantisch weekend te gaan, of met alle twee. Maar dat kon en mocht helaas niet. Ik moest een knoop doorhakken en dat was bijzonder lastig.”

LEES OOK. Kenny na onverwachte wending in ‘Boer zkt vrouw’: “Ik had me erbij neergelegd dat ze voor hém zou kiezen”

Cathy licht toe waarom haar keuze uiteindelijk op Kenny viel: “Puur op gevoel. Ik wilde er gewoon niet te hard over nadenken of hun plus- en minpunten tegenover elkaar zetten, maar wel: met wie heb ik mij de afgelopen week het beste geamuseerd waardoor die romantische trip ook wel eens een plezante tijd zou kunnen worden? En daarom is het Kenny geworden. Ik was totaal nog niet bezig met met wie ik een toekomst wilde uitbouwen.”

Ze zegt nog dat ze zeer tevreden is met hoe Björn het oppakte. “Die was zijn sportieve zelve. Ik zag wel in zijn ogen dat hij teleurgesteld was, maar hij zei meteen: ‘Het is wat het is, jij hebt jouw keuze gemaakt.’”