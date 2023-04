NBA: Jimmy Butler scoort 56 punten en veegt record van de tabellen, Lakers en Heat op één zege van tweede ronde play-offs

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het vierde duel van de openingsronde won Miami Heat in het eigen Kaseya Center met 119-114 van Milwaukee Bucks. Thuisspeler Jimmy Butler nam daarbij liefst 56 punten voor zijn rekening en veegde daarmee een record van de tabellen. Nooit eerder scoorde een speler van The Heat meer punten in een duel in de play-offs. Het vorige record stond op naam van LeBron James, die in 2014 49 punten liet optekenen tegen Brooklyn. Het record aller tijden staat met 63 punten al 37 jaar op naam van Michael Jordan.

Bij de bezoekers uit Milwaukee was Brook Lopez topschutter met 36 punten. Sterspeler Giannis Antetokounmpo zorgde met 26 punten, 13 assists en 10 rebounds voor een triple-double, maar het mocht allemaal niet baten. In de onderlinge confrontaties staat het nu 3-1 in het voordeel van The Heat. Mits winst stoten ze woensdag door naar de halve finales in de Eastern Conference.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Western Conference staan de Lakers dan weer op één zege van de halve finales. In de Crypto.com Arena in Los Angeles haalden ze het na verlengingen met 117-111 van Memphis Grizzlies. King James kwam tot liefst 20 rebounds en liet daarnaast ook nog eens 22 punten noteren. Austin Reaves deed met 23 punten net iets beter. In de onderlinge confrontaties is het nu 3-1 voor de Lakers, die zich helemaal lijken te herpakken na een erg wisselvallig seizoen.