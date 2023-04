Nog een duel om naar uit te kijken: topfavoriet Mark Selby treft viervoudig wereldkampioen John Higgins in kwartfinales WK snooker

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de achtste finale tussen Gary Wilson (WS-16) en Mark Selby (WS-2) was het “The Jester of Leicester” die de eerste sessie afsloot met een 5-3 voorsprong. Selby moest in de tweede sessie toezien hoe Wilson de bordjes gelijk hing. In frame elf waarin Wilson een 59 break wegpotte, liet Selby zien waarom hij al vier keer de wereldtitel won. Met sterk verdedigend spel en een 59 break pakte hij de frame. Wilson, die in 2019 de halve finale speelde, won frame twaalf maar moest vervolgens het spel ondergaan. Met nog breaks van 91, 71 en 109 won Selby zeven van de acht volgende frames voor een 13-7 overwinning.

Voor de 39-jarige Selby, die in zijn loopbaan 22 ranking titels won, is het de tiende keer dat hij op een WK in de kwartfinale staat. Daarin neemt hij het op tegen de Schot John Higgins die ook vier wereldtitels op zijn palmares heeft staan. In een onderlinge WK-confrontatie toonde Higgins zich drie keer de beste, Selby twee keer.

“Ondanks mijn overwinning was het niet meteen een goede wedstrijd,” liet Selby weten. “De ballen lagen dikwijls slecht en in een aantal frames moest er gestreden worden tot de laatste bal. Op een WK kan je niet in alle wedstrijden fantastisch spelen.”

De Schot Anthony McGill (WS-21) nam tegen de Engelsman Jack Lisowski (WS-13) aanvankelijk een 10-1 voorsprong. Lisowki kon de schade nog enigszins beperken maar de Schot, die in 2020 de halve finale speelde, won uiteindelijk met 13-8.

De 20-jarige Chinees Si Juahui (WS-80) blijft ondertussen iedereen verbazen. Nadat hij in de eerste ronde ex-wereldkampioen Shaun Murphy met 10-9 wandelen stuurde, zette hij in de kwartfinale de Engelsman Robert Milkins (WS-14) met 13-7 aan de kant. Voor een plaats in de halve finale moet hij voorbij McGill.

Samenstelling kwartfinales (best of 25 frames):

Ronnie O’Sullivan (Eng/1) - Luca Brecel (Bel/10); Anthony McGill (Sch/21) - Si Jiahui (Chi/80); Mark Allen (NIe/3) - Jak Jones (Wal/52); John Higgins (Sch/11) - Mark Selby (Eng/2).