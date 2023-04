Al 17 Belgen en familieleden geëvacueerd uit Soedan: “Twintig mensen hebben aangegeven niet te willen vertrekken”

Soedan is sinds kort het toneel van gevechten tussen het reguliere leger en de paramilitaire Rapid Defence Forces. Na enkele mislukte pogingen geldt sinds maandagavond middernacht een staakt-het-vuren in het land. Veel Europese landen maken daarvan gebruik om landgenoten te evacueren.

Er werden inmiddels in totaal zeventien Belgen en rechthebbenden geëvacueerd uit het land, zestien via de lucht en één over land. Dat gebeurde in samenwerking met Frankrijk, dat de evacuatie-operatie voor Europa coördineert, Nederland, Duitsland en Spanje. “Deze landen hebben onze landgenoten meegenomen naar de luchthaven en een plaats gegeven op het vliegtuig”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. “Ik heb de Franse minister van Buitenlandse Zaken al persoonlijk bedankt. Maar ik ben ook landen als Djibouti en Jordanië zeer dankbaar, want zij hebben onze landgenoten een veilige opvangplaats gegeven.”

Een aantal Belgen is nog “onderweg”, een exact cijfer kan of wil de FOD Buitenlandse Zaken daar niet op plakken. Er zouden zich nu nog twintig Belgen in Soedan bevinden. “Zij hebben aangegeven niet te willen vertrekken”, klinkt het.