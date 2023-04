VIDEO. Antwerp-coach Mark van Bommel weigert te juichen voor goal van zijn zoon tegen PSV

Het was een vreemd beeld: iedereen rond Antwerp-coach Mark van Bommel juichte voor de mooie treffer die Ruben van Bommel (18) maakte voor MVV tegen Jong PSV, maar uitgerekend papa Mark bleef bewegingloos in de tribune zitten. Van Bommel speelde zeven seizoenen bij PSV Eindhoven, was er ook coach en weigerde daarom te juichen. Het was nochtans een belangrijke treffer, want dankzij de 0-1 zege tegen Jong PSV kan MVV Maastricht vrijdag, thuis tegen Jong AZ, deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie veiligstellen. Ruben van Bommel voetbalde zeven seizoenen bij de jeugd van PSV, maar trok vervolgens naar MVV waar hij dit seizoen als aanvaller de grote revelatie is.