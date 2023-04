Vorig jaar met Evenepoel op het podium van de Vuelta, nu zit Juan Ayuso al maanden in de miserie: “Mentaal is mijn situatie loodzwaar”

Het Spaanse klim- en rondetalent Juan Ayuso was een van de revelaties van afgelopen seizoen, maar sinds het 20-jarig talent van UAE in september vorig jaar met Remco Evenepoel op het eindpodium van de Vuelta stond, heeft hij niet meer gekoerst. Hij start vandaag in de Ronde van Romandië, maar heeft nog altijd last van een mysterieuze, slepende blessure. “De pijn is nog altijd niet weg”, zegt Ayuso aan de Spaanse sportkrant Marca.

Zeven maanden zonder koersen, je zou het bestaan van Juan Ayuso bijna vergeten. Vandaag start hij in de Ronde van Romandië, maar een herhaling van zijn vierde plaats in het eindklassement van vorig jaar, is weinig waarschijnlijk.

Ayuso doet in de Spaanse sportkrant het verhaal van zijn lijdensweg, die nog steeds niet ten einde is.

“Ik weet nog altijd niet exact wat er aan de hand is”, zegt de Catalaan. “Tijdens mijn seizoensvoorbereiding begin dit jaar werd ik aangereden, een klein ongeval. Maar 5,6 dagen erna begon de pijn weer op te steken. Aanvankelijk dacht men dat mijn achillespees ontstoken was, maar eigenlijk is er nooit een probleem geweest met mijn achillespees. Nu vermoedt men dat het zenuwpijn is. Een nervus suralis (die gevoelszenuw loopt aan de buitenkant van de kuit, vlak langs de achillespees, red.) in mijn been zou aangetast zijn. Het is een ingewikkelde blessure.”

Juan Ayuso droeg in de Vuelta de trui van beste jongere aangezien de leider in dat klassement, Remco Evenepoel, het rood droeg. — © EPA-EFE

“Het ergste was de onzekerheid. Het duurde lang voor ik een duidelijke diagnose had. De beste dokters hebben me binnenstebuiten gekeerd, maar geen enkel onderzoek bracht iets aan het licht, terwijl ik niet kon fietsen van de pijn. Mentaal is dat loodzwaar. Zodra ik op de fiets stap doet het pijn. Maar soms verdwijnt de pijn na twee of drie uur. Er zijn dagen dat het heel erg is en andere dagen dat ik het helemaal niet voel.”

“Hoewel ik nog pijn voel, mag ik van de dokters koersen. Er is geen risico om iets te beschadigen, dus ik mag iets meer pushen. Mijn vorm is niet optimaal, want ik train pas vijf weken normaal. Alleen is de vraag hoe mijn lichaam zal reageren in een koers. Ik bekijk het dag voor dag.”