Zo’n 450.000 kinderen ontvangen eind volgende week premie van 100 euro via Groeipakket

Gezinnen die in het Groeipakket recht hebben op een sociale toeslag, zullen eind volgende week de beloofde extra premie van 100 euro per kind uitbetaald krijgen. In totaal gaat het om 450.000 kinderen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v).

Om de koopkracht van gezinnen met een beperkt inkomen te ondersteunen, besliste de Vlaamse regering vorig jaar om zowel in november 2022 als in mei 2023 een premie van 100 euro per kind te voorzien voor gezinnen die in het Groeipakket recht hebben op een sociale toeslag.

In november 2022 bestond de doelgroep nog uit 385.000 kinderen, maar door de uitbreiding van de doelgroep gaat het volgens minister Crevits nu om 450.000 kinderen.

Gezinnen die recht hebben op de premie, hoeven zelf niets te doen. Een aanvraag is niet nodig. “De uitbetaling gebeurt automatisch. Eind volgende week moeten zij het bedrag op hun rekening zien staan”, zegt de minister.