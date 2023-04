Groen legt decumul opnieuw op tafel

Oppositiepartij Groen legt opnieuw een voorstel op tafel om een cumul tussen parlementslid en een job als burgemeester of schepen onmogelijk te maken. De partij dient een voorstel van decreet in.

In het Brussels Parlement is de decumul al een feit. Daar zullen na 2024 geen burgemeesters of schepenen meer mogen zetelen. Ook binnen de partij Groen is cumuleren niet mogelijk.

“Niemand kan twee voltijdse jobs uitoefenen”, zegt Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. “De idee dat schepenen of burgemeesters die ook parlementslid zijn dat wel zouden kunnen, is een illusie. Het is hoog tijd dat er opnieuw soberheid komt in de macht die politici hebben en de verloning die ze daarvoor krijgen.”

Volgens informatie die Groen verzamelde hebben 35 van de 69 zetelende parlementsleden van de meerderheid ook een uitvoerend lokaal mandaat. “Burgemeesters en schepenen die ook parlementslid zijn, rijgen de afwezigheden in het parlement aan elkaar”, zegt Vaneeckhout. “Sommigen zie je zelfs gewoonweg nooit in het parlement. Dat is minachtend naar de kiezer toe die hen heeft gevraagd om voor hen op te komen.”